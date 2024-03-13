РФ ударила по дому в Волчанске: под завалами могут быть люди
13 марта около 15:00 полицейские получили сообщение об обстреле города Волчанск на Харьковщине.
«По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой. Поврежден двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, полиция, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 марта около 15:00 полицейские получили сообщение об обстреле города Волчанск на Харьковщине.".