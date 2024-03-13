РФ ударила по дому в Волчанске: под завалами могут быть люди

13 марта около 15:00 полицейские получили сообщение об обстреле города Волчанск на Харьковщине.

«По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой. Поврежден двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.