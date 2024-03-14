В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары

Около 5:10 в Харькове был слышен один взрыв.

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали быть в укрытиях.

Также о взрыве написал в соцсетях мэр Игорь Терехов.

За минуту до взрыва наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.

Воздушная тревога длится в регионе с 2:02.