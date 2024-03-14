В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары
Фото: Вадим Беликов
Около 5:10 в Харькове был слышен один взрыв.
Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали быть в укрытиях.
Также о взрыве написал в соцсетях мэр Игорь Терехов.
За минуту до взрыва наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.
Воздушная тревога длится в регионе с 2:02.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ракета, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 05:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5:10 в Харькове был слышен один взрыв. ".