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В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары

Происшествия 05:20   14.03.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары Фото: Вадим Беликов

Около 5:10 в Харькове был слышен один взрыв.

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали быть в укрытиях.

Также о взрыве написал в соцсетях мэр Игорь Терехов.

За минуту до взрыва наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.

Воздушная тревога длится в регионе с 2:02.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 05:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5:10 в Харькове был слышен один взрыв. ".