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Терехов: попередньо, «прильоти» у передмісті Харкова

Події 14:34   14.03.2024
Вікторія Яковенко
Терехов: попередньо, «прильоти» у передмісті Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні подробиці щодо вибуху, який чули у місті близько 14:23.

«За попередньою інформацією «прильоти» у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається», – зазначив мер.

Нагадаємо, у Харкові близько 14:23 було чутно вибух. Бути обережними і знаходитись в укриттях закликали жителів Харкова і області мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні подробиці щодо вибуху, який чули у місті близько 14:23.".