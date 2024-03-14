Терехов: попередньо, «прильоти» у передмісті Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні подробиці щодо вибуху, який чули у місті близько 14:23.

«За попередньою інформацією «прильоти» у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається», – зазначив мер.

Нагадаємо, у Харкові близько 14:23 було чутно вибух. Бути обережними і знаходитись в укриттях закликали жителів Харкова і області мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.