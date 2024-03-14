Терехов: попередньо, «прильоти» у передмісті Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні подробиці щодо вибуху, який чули у місті близько 14:23.
«За попередньою інформацією «прильоти» у близькому передмісті. Але загроза для Харкова зберігається», – зазначив мер.
Нагадаємо, у Харкові близько 14:23 було чутно вибух. Бути обережними і знаходитись в укриттях закликали жителів Харкова і області мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, прилет, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: попередньо, «прильоти» у передмісті Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 14:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив попередні подробиці щодо вибуху, який чули у місті близько 14:23.".