У Харкові пролунав вибух: місто під ракетним ударом – Терехов
У Харкові близько 14:23 пролунав вибух. За хвилину до цього у місті оголосили повітряну тривогу.
«Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні!», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Бути в укриттях закликав жителів регіону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворожих ракет.
«Шановні дергачівці та мешканці навколишніх населених пунктів, перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів!», – закликав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 14:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 14:23 пролунав вибух. За хвилину до цього у місті оголосили повітряну тривогу.".