У Харкові пролунав вибух: місто під ракетним ударом – Терехов

У Харкові близько 14:23 пролунав вибух. За хвилину до цього у місті оголосили повітряну тривогу.

«Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні!», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Бути в укриттях закликав жителів регіону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворожих ракет.

«Шановні дергачівці та мешканці навколишніх населених пунктів, перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів!», – закликав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.