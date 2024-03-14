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У Харкові пролунав вибух: місто під ракетним ударом – Терехов

Суспільство 14:27   14.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: місто під ракетним ударом – Терехов

У Харкові близько 14:23 пролунав вибух. За хвилину до цього у місті оголосили повітряну тривогу.

«Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні!», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Бути в укриттях закликав жителів регіону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворожих ракет.

«Шановні дергачівці та мешканці навколишніх населених пунктів, перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів!», – закликав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 14:23 пролунав вибух. За хвилину до цього у місті оголосили повітряну тривогу.".