В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов

В Харькове около 14:23 раздался взрыв. За минуту до этого в городе объявили воздушную тревогу.

«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Быть в укрытиях призвал жителей региона глава ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках вражеских ракет.

«Уважаемые дергачевцы и жители окрестных населенных пунктов, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары!», — призвал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.