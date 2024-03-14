В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 14:23 раздался взрыв. За минуту до этого в городе объявили воздушную тревогу.
«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Быть в укрытиях призвал жителей региона глава ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках вражеских ракет.
«Уважаемые дергачевцы и жители окрестных населенных пунктов, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары!», — призвал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 14:23 раздался взрыв. За минуту до этого в городе объявили воздушную тревогу.".