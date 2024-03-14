Терехов: предварительно, «прилеты» в пригороде Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные подробности взрыва, который слышали в городе около 14:23.

«По предварительной информации «прилеты» в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется», – отметил мэр.

Напомним, в Харькове около 14:23 был слышен взрыв. Быть осторожными и находиться в укрытиях призвали жителей Харькова и области мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.