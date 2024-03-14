Терехов: предварительно, «прилеты» в пригороде Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные подробности взрыва, который слышали в городе около 14:23.
«По предварительной информации «прилеты» в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется», – отметил мэр.
Напомним, в Харькове около 14:23 был слышен взрыв. Быть осторожными и находиться в укрытиях призвали жителей Харькова и области мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные подробности взрыва, который слышали в городе около 14:23.".