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Терехов: предварительно, «прилеты» в пригороде Харькова

Происшествия 14:34   14.03.2024
Виктория Яковенко
Терехов: предварительно, «прилеты» в пригороде Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные подробности взрыва, который слышали в городе около 14:23.

«По предварительной информации «прилеты» в близком пригороде. Но угроза для Харькова сохраняется», – отметил мэр.

Напомним, в Харькове около 14:23 был слышен взрыв. Быть осторожными и находиться в укрытиях призвали жителей Харькова и области мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 14:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил предварительные подробности взрыва, который слышали в городе около 14:23.".