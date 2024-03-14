Масштабна пожежа під Харковом охопила 7 га: вогонь загрожував селу (відео)
Село Слобідське під Харковом (у районі Кулиничів) опинилося під загрозою згоріти через паліїв сухої трави. Пожежу гасили протягом 13 годин.
“13 березня близько 17-ї години сталась чергова пожежа сухої трави на відкритому просторі на околиці с. Слобідське Харківського району. Вітряна погода сприяла швидкому поширенню полум’я на велику площу. І тільки, коли фронт вогню почав підходити до меж людських поселень, мешканці забили на сполох і викликали рятувальників”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
На момент, коли рятувальники прибули на місце, горіло вже 7 гектарів. Вогонь гасили 10 оперативних підрозділів ДСНС Харкова – 10 автоцистерн та 50 рятувальників.
” Складність пожежогасіння полягала у наявності сильних поривів вітру, заболоченій місцевості та великої маси густої сухої рослинності та чагарників”, – зазначили рятувальники.
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Вони наголосили, що причиною пожежі в черговий раз стали палії, які знищували сміття та сухостій. Щоби повністю погасити вогонь, знадобилося 13 годин.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Слобідське під Харковом (у районі Кулиничів) опинилося під загрозою згоріти через паліїв сухої трави. Пожежу гасили протягом 13 годин".