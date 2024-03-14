Масштабный пожар под Харьковом охватил 7 гектаров: огонь угрожал селу (видео)
Село Слободское под Харьковом (в районе Кулиничей) оказалось под угрозой сгореть из-за поджигателей сухой травы. Пожар тушили в течение 13 часов.
«13 марта около 17 часов произошел очередной пожар сухой травы на открытом пространстве на окраине с. Слободское Харьковского района. Ветреная погода способствовала быстрому распространению пламени на большую площадь. И только, когда фронт огня начал подходить к границам человеческих поселений, жители забили тревогу и вызвали спасателей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент, когда спасатели прибыли на место, горело уже семь гектаров. Огонь тушили 10 оперативных подразделений ГСЧС Харькова — 10 автоцистерн и 50 спасателей.
«Сложность пожаротушения заключалась в наличии сильных порывов ветра, заболоченной местности и большой массы густой сухой растительности и кустарников», — отметили спасатели.
Читайте также: Такого еще не было: БПЛА ударили по Харькову и 3 городам области — куда метили
Они подчеркнули, что причиной пожара очередной раз стали поджигатели, которые уничтожали мусор и сухостой. Чтобы полностью погасить огонь, понадобилось 13 часов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, сухостой;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Масштабный пожар под Харьковом охватил 7 гектаров: огонь угрожал селу (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Слободское под Харьковом (в районе Кулиничей) оказалось под угрозой сгореть из-за поджигателей сухой травы. Пожар тушили в течение 13 часов".