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Масштабный пожар под Харьковом охватил 7 гектаров: огонь угрожал селу (видео)

Происшествия 10:35   14.03.2024
Оксана Горун
Масштабный пожар под Харьковом охватил 7 гектаров: огонь угрожал селу (видео)

Село Слободское под Харьковом (в районе Кулиничей) оказалось под угрозой сгореть из-за поджигателей сухой травы. Пожар тушили в течение 13 часов.

«13 марта около 17 часов произошел очередной пожар сухой травы на открытом пространстве на окраине с. Слободское Харьковского района. Ветреная погода способствовала быстрому распространению пламени на большую площадь. И только, когда фронт огня начал подходить к границам человеческих поселений, жители забили тревогу и вызвали спасателей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент, когда спасатели прибыли на место, горело уже семь гектаров. Огонь тушили 10 оперативных подразделений ГСЧС Харькова — 10 автоцистерн и 50 спасателей.

«Сложность пожаротушения заключалась в наличии сильных порывов ветра, заболоченной местности и большой массы густой сухой растительности и кустарников», — отметили спасатели.

пожар в экосистеме, поджигатели 2

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Они подчеркнули, что причиной пожара очередной раз стали поджигатели, которые уничтожали мусор и сухостой. Чтобы полностью погасить огонь, понадобилось 13 часов.

пожар в экосистеме, поджигатели 3

пожар в экосистеме, поджигатели 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Слободское под Харьковом (в районе Кулиничей) оказалось под угрозой сгореть из-за поджигателей сухой травы. Пожар тушили в течение 13 часов".