Такого еще не было: БПЛА ударили по Харькову и 3 городам области — куда метили

Харьковская областная прокуратура показала последствия ударов «шахедов» по Харькову, Лозовой и поселку Великий Бурлук. Ранее в полиции сообщили о «прилетах» БПЛА в Изюме, Купянске и Кегичевке. А начальник ХОВА проинформировал, что стало целью атаки.

«Сегодня ночью враг осуществлял массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области. На части продолжаются восстановительные работы», — сообщил утром 14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры дополнили картину: примерно в 4:00 вражеский беспилотник попал по территории Шевченковского района Харькова, а в пять утра ракеты били по тому же району. Повреждены частные дома и нежилое здание.

«В поселке Большой Бурлук Купянского района в результате попадания двух БПЛА около 5:10 повреждено здание больницы. Также в 5:30 зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по г. Лозовая. Пострадали не менее восьми жилых домов», — отметили в прокуратуре.

Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил: в 04:08 оккупанты атаковали беспилотниками Изюм (два БПЛА сбили, один ударил по «нефункциональному сооружению»); в 04:00 под ударом БПЛА был Купянск (горит сухостой); утром беспилотники ударили по Кегичевке, там повреждены дома. Во всех случаях обошлось без пострадавших.