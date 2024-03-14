Главные новости Харькова 14.03: ночная атака дронов и утренний ракетный удар

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

6:40

Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе

Городской голова сообщил о попадании рядом с нежилыми помещениями.

«Предварительно — С-300. Относительно жертв и пострадавших — к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», — написал Терехов.

6:14

В 5 утра оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Осмотр места удара профильными службами продолжается.

5:50

Около 5:10 в Харькове прогремел взрыв

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали быть в укрытиях. Также о взрыве написал в соцсетях мэр Игорь Терехов.

За минуту до взрыва наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.

5:46

Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов

Атака вражеских дронов на Украину началась после полуночи. О значительном количестве БпЛА на Харьковщине, которые движутся хаотично, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 3:24. Спустя двадцать минут командование призвало быть в укрытиях жителей Харькова и Чугуева.

В 4:47 мэр Игорь Терехов сообщил, что вражеский дрон упал в центре города в районе частных домов.

Обошлось без пострадавших.