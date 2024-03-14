Главные новости Харькова 14.03: ночная атака дронов и утренний ракетный удар
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
6:40
Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе
Городской голова сообщил о попадании рядом с нежилыми помещениями.
«Предварительно — С-300. Относительно жертв и пострадавших — к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», — написал Терехов.
6:14
В 5 утра оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Осмотр места удара профильными службами продолжается.
5:50
Около 5:10 в Харькове прогремел взрыв
Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвали быть в укрытиях. Также о взрыве написал в соцсетях мэр Игорь Терехов.
За минуту до взрыва наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.
5:46
Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов
Атака вражеских дронов на Украину началась после полуночи. О значительном количестве БпЛА на Харьковщине, которые движутся хаотично, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 3:24. Спустя двадцать минут командование призвало быть в укрытиях жителей Харькова и Чугуева.
В 4:47 мэр Игорь Терехов сообщил, что вражеский дрон упал в центре города в районе частных домов.
Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, дрони, дроны, ночь, ракетний удар, синегубов, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 06:40;
Корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".