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Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов

Происшествия 05:38   14.03.2024
Елена Нагорная
Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов

По Харькову ночью ударил «Шахед», сообщил в 4:47 мэр Игорь Терехов.

По его словам, он упал в центре города в районе частных домов. Обошлось без пострадавших.

Атака вражеских дронов на Украину началась после полуночи. О значительном количестве БпЛА на Харьковщине, которые движутся хаотично, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 3:24.

Спустя двадцать минут командование призвало быть в укрытиях жителей Харькова и Чугуева.

Напомним, что воздушная тревога длится в регионе с 2:02. В 5:10 в Харькове был слышен взрыв, за минуту до которого наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 05:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову ночью ударил «Шахед», сообщил в 4:47 мэр Игорь Терехов.".