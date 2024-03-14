Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов

По Харькову ночью ударил «Шахед», сообщил в 4:47 мэр Игорь Терехов.

По его словам, он упал в центре города в районе частных домов. Обошлось без пострадавших.

Атака вражеских дронов на Украину началась после полуночи. О значительном количестве БпЛА на Харьковщине, которые движутся хаотично, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 3:24.

Спустя двадцать минут командование призвало быть в укрытиях жителей Харькова и Чугуева.

Напомним, что воздушная тревога длится в регионе с 2:02. В 5:10 в Харькове был слышен взрыв, за минуту до которого наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.