Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов
По Харькову ночью ударил «Шахед», сообщил в 4:47 мэр Игорь Терехов.
По его словам, он упал в центре города в районе частных домов. Обошлось без пострадавших.
Атака вражеских дронов на Украину началась после полуночи. О значительном количестве БпЛА на Харьковщине, которые движутся хаотично, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 3:24.
Спустя двадцать минут командование призвало быть в укрытиях жителей Харькова и Чугуева.
Напомним, что воздушная тревога длится в регионе с 2:02. В 5:10 в Харькове был слышен взрыв, за минуту до которого наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, беспилотники, БПЛА, взрыв, дрони, дроны, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 05:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову ночью ударил «Шахед», сообщил в 4:47 мэр Игорь Терехов.".