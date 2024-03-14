Уночі в районі приватних будинків у центрі Харкова впав “шахед” – Терехов

По Харкову уночі вдарив “шахед”, повідомив о 4:47 мер Ігор Терехов.

За його словами, він упав у центрі міста в районі приватних будинків. Минулося без постраждалих.

Атака ворожих дронів на Україну розпочалася після опівночі. Про значну кількість БпЛА на Харківщині, які рухаються хаотично, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 3:24.

За двадцять хвилин командування закликало бути в укриттях мешканців Харкова та Чугуєва.

Нагадаємо, що повітряна тривога триває у регіоні з 2:02. О 5:10 у Харкові було чутно вибух, за хвилину до якого спостерігачі в телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста.