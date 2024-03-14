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Без штурмов, но с авиаударами прошли сутки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:36   14.03.2024
Елена Нагорная
Без штурмов, но с авиаударами прошли сутки на Харьковщине — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая и Вильча.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий".