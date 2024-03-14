Без штурмов, но с авиаударами прошли сутки на Харьковщине — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая и Вильча.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка и Берестовое.