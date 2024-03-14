Без штурмов, но с авиаударами прошли сутки на Харьковщине — Генштаб
Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая и Вильча.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья, Синьковка, Ивановка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских штурмовых действий".