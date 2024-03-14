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Генштаб сообщил о ночной атаке «шахедов»: сбили чуть больше половины

Происшествия 07:16   14.03.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил о ночной атаке «шахедов»: сбили чуть больше половины

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками. В  том числе «шахед» упал в центре Харькова. Генштаб проинформировал о событиях ночи и обстановке в течение суток.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены», — сообщили в утренней сводке Генштаба 14 марта.

В течение суток армия РФ нанесла по Украине два ракетных и 64 авиационных удара (в том числе — авиаудар по Волчанску в Харьковской области). Враг совершил 93 обстрела из РСЗО и ударил по 150 населенным пунктам из артиллерии.

На фронте зафиксировали 79 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения оккупантов. Средства ПВО сбили одну ракету. А украинские ракетчики поразили два района сосредоточения российских войск.

Читайте также: Главные новости Харькова 14.03: ночная атака дронов и утренний ракетный удар

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала Украину беспилотниками. В  том числе «шахед» упал в центре Харькова. Генштаб проинформировал о событиях ночи и обстановке в течение суток".