Генштаб сообщил о ночной атаке «шахедов»: сбили чуть больше половины

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками. В том числе «шахед» упал в центре Харькова. Генштаб проинформировал о событиях ночи и обстановке в течение суток.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены», — сообщили в утренней сводке Генштаба 14 марта.

В течение суток армия РФ нанесла по Украине два ракетных и 64 авиационных удара (в том числе — авиаудар по Волчанску в Харьковской области). Враг совершил 93 обстрела из РСЗО и ударил по 150 населенным пунктам из артиллерии.

На фронте зафиксировали 79 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения оккупантов. Средства ПВО сбили одну ракету. А украинские ракетчики поразили два района сосредоточения российских войск.