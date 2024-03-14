Генштаб повідомив про нічну атаку “шахедів”: збили трохи більше половини

Армія РФ атакувала Україну безпілотниками. У тому числі “шахед” впав у центрі Харкова. Генштаб поінформував про події ночі та обстановку протягом доби.

“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу 14 березня.

Протягом доби армія РФ завдала по Україні двох ракетних та 64 авіаційних ударів (у тому числі – авіаудар по Вовчанську в Харківській області). Ворог здійснив 93 обстріли з РСЗВ та вдарив по 150 населених пунктах з артилерії.

На фронті зафіксували 79 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області“, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження окупантів. Засоби ППО збили одну ракету. А українські ракетники вразили два райони зосередження російських військ.