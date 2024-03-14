Без штурмів, але з авіаударами минула доба на Харківщині – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Борщова та Вільча.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка та Берестове.