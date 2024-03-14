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Без штурмів, але з авіаударами минула доба на Харківщині – Генштаб

Події 19:36   14.03.2024
Олена Нагорна
Без штурмів, але з авіаударами минула доба на Харківщині – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Борщова та Вільча.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих штурмових дій".