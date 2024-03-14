Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)

В Шевченковском районе коммунальщики устраняют последствия утренней вражеской атаки.

«В частности, работники КП «Жилкомсервис» обследуют жилые дома на наличие повреждений, а специалисты КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна зданий», — сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании по лесополосе рядом с нежилыми помещениями.

Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.