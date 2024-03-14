Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Шевченковском районе коммунальщики устраняют последствия утренней вражеской атаки.
«В частности, работники КП «Жилкомсервис» обследуют жилые дома на наличие повреждений, а специалисты КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна зданий», — сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании по лесополосе рядом с нежилыми помещениями.
Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, міськрада, окна, прилет, район, удар, Харьков, Шевченковский;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе коммунальщики устраняют последствия утренней вражеской атаки.".