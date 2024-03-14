Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе
Вражеский ракетный удар по Харькову, произошедший около 5 утра 14 марта, прокомментировал мэр Игорь Терехов.
Городской голова сообщил о попадании по лесополосе рядом с нежилыми помещениями.
«Предварительно — С-300. Относительно жертв и пострадавших — к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», — написал Терехов.
Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.
Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, ракета, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 06:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский ракетный удар по Харькову, произошедший около 5 утра 14 марта, прокомментировал мэр Игорь Терехов".