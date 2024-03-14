Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе

Вражеский ракетный удар по Харькову, произошедший около 5 утра 14 марта, прокомментировал мэр Игорь Терехов.

Городской голова сообщил о попадании по лесополосе рядом с нежилыми помещениями.

«Предварительно — С-300. Относительно жертв и пострадавших — к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», — написал Терехов.

Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.

Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.