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Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе

Происшествия 06:31   14.03.2024
Елена Нагорная
Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе

Вражеский ракетный удар по Харькову, произошедший около 5 утра 14 марта, прокомментировал мэр Игорь Терехов.

Городской голова сообщил о попадании по лесополосе рядом с нежилыми помещениями.

«Предварительно — С-300. Относительно жертв и пострадавших — к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», — написал Терехов.

Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. Зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.

Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 06:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский ракетный удар по Харькову, произошедший около 5 утра 14 марта, прокомментировал мэр Игорь Терехов".