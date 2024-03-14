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Удар С-300 по Шевченковскому району Харькова: Синегубов сообщил подробности

Происшествия 06:07   14.03.2024
Елена Нагорная
Удар С-300 по Шевченковскому району Харькова: Синегубов сообщил подробности Фото: ХОВА

Около 5:10 14 марта военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Осмотр места удара профильными службами продолжается.

Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв, за минуту до которого наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города. Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 06:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5:10 14 марта военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова".