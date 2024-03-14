Удар С-300 по Шевченковскому району Харькова: Синегубов сообщил подробности
Фото: ХОВА
Около 5:10 14 марта военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, зафиксированы повреждения нежилых гражданских помещений.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Осмотр места удара профильными службами продолжается.
Напомним, около 5:10 в Харькове прогремел взрыв, за минуту до которого наблюдатели в Telegram сообщили о вылете ракеты в направлении города. Ранее ночью в центре Харькова в районе частных домов упал вражеский дрон. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ракета, синегубов, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 06:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5:10 14 марта военные РФ нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова".