Удар С-300 по Шевченківському району Харкова: Синєгубов повідомив подробиці

Близько 5:10 14 березня військові РФ завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень.

Інформації щодо постраждалих наразі немає. Огляд місця удару профільними службами триває.

Нагадаємо, близько 5:10 у Харкові пролунав вибух, за хвилину до якого спостерігачі в телеграмі повідомили про виліт ракети в напрямку міста. Раніше вночі у центрі Харкова в районі приватних будинків упав ворожий дрон. Минулося без постраждалих.