Другий за ранок “приліт”: Терехов розповів, що С-300 вдарила по лісосмузі
Ворожий ракетний удар по Харкову, який стався близько 5-ї ранку 14 березня, прокоментував мер Ігор Терехов.
Міський голова повідомив про влучання по лісосмузі поряд з нежитловими приміщеннями.
“Попередньо – С-300. Щодо жертв та постраждалих – на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель”, – написав Терехов.
Нагадаємо, близько 5:10 у Харкові пролунав вибух. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, військові РФ завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень.
Раніше вночі у центрі Харкова в районі приватних будинків упав ворожий дрон. Минулося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 06:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий ракетний удар по Харкову, який стався близько 5-ї ранку 14 березня, прокоментував мер Ігор Терехов".