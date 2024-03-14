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Другий за ранок “приліт”: Терехов розповів, що С-300 вдарила по лісосмузі

Події 06:31   14.03.2024
Олена Нагорна
Другий за ранок “приліт”: Терехов розповів, що С-300 вдарила по лісосмузі

Ворожий ракетний удар по Харкову, який стався близько 5-ї ранку 14 березня, прокоментував мер Ігор Терехов.

Міський голова повідомив про влучання по лісосмузі поряд з нежитловими приміщеннями.

“Попередньо – С-300. Щодо жертв та постраждалих – на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель”, – написав Терехов.

Нагадаємо, близько 5:10 у Харкові пролунав вибух. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, військові РФ завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень.

Раніше вночі у центрі Харкова в районі приватних будинків упав ворожий дрон. Минулося без постраждалих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 06:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий ракетний удар по Харкову, який стався близько 5-ї ранку 14 березня, прокоментував мер Ігор Терехов".