Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Шевченківському районі комунальники усувають наслідки ранкової ворожої атаки.
«Зокрема, працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують житлові будинки на наявність пошкоджень, а фахівці КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна будівель», – повідомили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, близько 5:10 у Харкові пролунав вибух. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, військові РФ завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання по лісосмузі поряд з нежитловими приміщеннями.
Раніше вночі у центрі Харкова в районі приватних будинків упав ворожий дрон. Минулося без постраждалих.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, окна, прилет, район, удар, Харків, Шевченковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 13:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі комунальники усувають наслідки ранкової ворожої атаки.".