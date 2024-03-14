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Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)

Суспільство 13:06   14.03.2024
Вікторія Яковенко
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото) Фото: Харківська міськрада

У Шевченківському районі комунальники усувають наслідки ранкової ворожої атаки.

«Зокрема, працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують житлові будинки на наявність пошкоджень, а фахівці КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна будівель», – повідомили у Харківській міськраді.

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Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 5:10 у Харкові пролунав вибух. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, військові РФ завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Зафіксовані пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання по лісосмузі поряд з нежитловими приміщеннями.

Раніше вночі у центрі Харкова в районі приватних будинків упав ворожий дрон. Минулося без постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 13:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі комунальники усувають наслідки ранкової ворожої атаки.".