Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

В Харькове был слышен взрыв: мэр Дергачей призвал быть в укрытиях

Происшествия 12:43   14.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: мэр Дергачей призвал быть в укрытиях

В Харькове около 12:40 был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

«Уважаемые дергачевцы и жители окрестных населенных пунктов, находитесь в укрытиях!», – призвал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

 

 

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 14.03: массовая атака БПЛА по области и удар С-300
Главные новости Харькова 14.03: массовая атака БПЛА по области и удар С-300
14.03.2024, 13:20
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
13.03.2024, 15:03
В Харькове был слышен взрыв: мэр Дергачей призвал быть в укрытиях
В Харькове был слышен взрыв: мэр Дергачей призвал быть в укрытиях
14.03.2024, 12:43
Такого еще не было: БПЛА ударили по Харькову и 3 городам области — куда метили
Такого еще не было: БПЛА ударили по Харькову и 3 городам области — куда метили
14.03.2024, 08:36
Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
14.03.2024, 13:06
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
13.03.2024, 19:46

Новости по теме:

12:43
В Харькове был слышен взрыв: мэр Дергачей призвал быть в укрытиях
06:31
Второй за утро «прилет»: Терехов рассказал, что С-300 ударила по лесополосе
06:07
Удар С-300 по Шевченковскому району Харькова: Синегубов сообщил подробности
05:38
Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов
05:20
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары

Вы читали новость: «В Харькове был слышен взрыв: мэр Дергачей призвал быть в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 12:40 был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.".