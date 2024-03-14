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У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях

Події 12:43   14.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях

У Харкові близько 12:40 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

«Шановні дергачівці та мешканці навколишніх населених пунктів, перебувайте в укриттях!», – закликав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

 

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 12:40 було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.".