17 новых поездов приобретут для метро Харькова – Терехов

Для метро Харькова приобретут новые поезда, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Несмотря на все трудности войны, уже сегодня мы должны заложить прочную основу для нашего успешного будущего. Поэтому метро Харькова совместно с Европейским банком реконструкции и развития приобретет 17 новых пятивагонных поездов», — отметил мэр.

Он заявил, что эта работа – составляющая проекта по продолжению третьей линии метрополитена, которая была начата задолго до вторжения РФ.

«К тому же средства ЕБРР являются целевыми и могут быть использованы исключительно на нужды, ради которых были выделены», — добавил Терехов.