17 новых поездов приобретут для метро Харькова – Терехов
КП «Харьковский метрополитен»
Для метро Харькова приобретут новые поезда, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Несмотря на все трудности войны, уже сегодня мы должны заложить прочную основу для нашего успешного будущего. Поэтому метро Харькова совместно с Европейским банком реконструкции и развития приобретет 17 новых пятивагонных поездов», — отметил мэр.
Он заявил, что эта работа – составляющая проекта по продолжению третьей линии метрополитена, которая была начата задолго до вторжения РФ.
«К тому же средства ЕБРР являются целевыми и могут быть использованы исключительно на нужды, ради которых были выделены», — добавил Терехов.
Читайте также: Харьковчане придумали пять новых названий для «Пушкинской»: что предлагают
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: банк, Державинская, метро, одесская, поезда, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «17 новых поездов приобретут для метро Харькова – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для метро Харькова приобретут новые поезда, сообщил мэр города Игорь Терехов.".