Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

17 нових поїздів придбають для метро Харкова – Терехов

Суспільство 13:17   14.03.2024
Вікторія Яковенко
17 нових поїздів придбають для метро Харкова – Терехов Фото: КП “Харківський метрополітен”

Для метро Харкова придбають нові поїзди, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього. Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів», – зазначив мер.

Він заявив, що ця робота – складова проєкту з подовження третьої лінії метрополітену, яка була розпочата задовго до вторгнення РФ.

«До того ж, кошти ЄБРР є цільовими і можуть бути використані виключно на потреби, заради яких були виділені», – додав Терехов.

Читайте також: Харків’яни вигадали п’ять нових назв для “Пушкінської”: що пропонують

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 14.03: масова атака БПЛА по області та удар С-300
Головні новини Харкова 14.03: масова атака БПЛА по області та удар С-300
14.03.2024, 13:20
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
14.03.2024, 13:06
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
14.03.2024, 12:50
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
14.03.2024, 12:43

Новини за темою:

14:45
Відеокамери для стеження за вуличним рухом у Харкові куплять за рахунок позики
15:02
Перед смертю батько зізнався доньці: пограбував банк і переховувався 50 років
13:41
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки
12:50
Виманювали гроші під виглядом соцвиплат: на Харківщині затримали юних шахраїв
11:19
Виманювали CVV-коди: на Харківщині затримали молодих шахраїв

Ви читали новину: «17 нових поїздів придбають для метро Харкова – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 13:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для метро Харкова придбають нові поїзди, повідомив мер міста Ігор Терехов.".