17 нових поїздів придбають для метро Харкова – Терехов
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Для метро Харкова придбають нові поїзди, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього. Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів», – зазначив мер.
Він заявив, що ця робота – складова проєкту з подовження третьої лінії метрополітену, яка була розпочата задовго до вторгнення РФ.
«До того ж, кошти ЄБРР є цільовими і можуть бути використані виключно на потреби, заради яких були виділені», – додав Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: банк, Державинская, метро, одесская, поезда, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для метро Харкова придбають нові поїзди, повідомив мер міста Ігор Терехов.".