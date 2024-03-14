17 нових поїздів придбають для метро Харкова – Терехов

Для метро Харкова придбають нові поїзди, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього. Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів», – зазначив мер.

Він заявив, що ця робота – складова проєкту з подовження третьої лінії метрополітену, яка була розпочата задовго до вторгнення РФ.

«До того ж, кошти ЄБРР є цільовими і можуть бути використані виключно на потреби, заради яких були виділені», – додав Терехов.