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Ракетой С-300 армия РФ атаковала Харьковский район – Синегубов

Общество 14:46   14.03.2024
Виктория Яковенко
Ракетой С-300 армия РФ атаковала Харьковский район – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковском районе зафиксирован вражеский удар ракетой С-300.

«На эту минуту — без пострадавших», — отметил Синегубов.

Напомним, в Харькове около 14:23 был слышен взрыв. Быть осторожными и находиться в укрытиях призвали жителей Харькова и области мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов. Позже Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксированы в пригороде Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковском районе зафиксирован вражеский удар ракетой С-300.".