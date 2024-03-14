Ракетой С-300 армия РФ атаковала Харьковский район – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковском районе зафиксирован вражеский удар ракетой С-300.

«На эту минуту — без пострадавших», — отметил Синегубов.

Напомним, в Харькове около 14:23 был слышен взрыв. Быть осторожными и находиться в укрытиях призвали жителей Харькова и области мэр Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов. Позже Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксированы в пригороде Харькова.