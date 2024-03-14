Ракетою С-300 армія РФ атакувала Харківський район – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківському районі зафіксований ворожий удар ракетою С-300.

«На цю хвилину – без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові близько 14:23 було чутно вибух. Бути обережними і знаходитись в укриттях закликали жителів Харкова і області мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Пізніше Терехов повідомив, що “прильот” зафіксований у передмісті Харкова.