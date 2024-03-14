Ракетою С-300 армія РФ атакувала Харківський район – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківському районі зафіксований ворожий удар ракетою С-300.
«На цю хвилину – без постраждалих», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові близько 14:23 було чутно вибух. Бути обережними і знаходитись в укриттях закликали жителів Харкова і області мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Пізніше Терехов повідомив, що “прильот” зафіксований у передмісті Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ракета, С-300, сінєгубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківському районі зафіксований ворожий удар ракетою С-300.".