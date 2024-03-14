Ожидать ли харьковчанам обострения в дни выборов в РФ — ответ Синегубова
Силы обороны Украины готовы к любым вызовам в дни выборов президента РФ 15-17 марта, сказал журналистам на пресс-конференции начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос о возможном обострении оперативной обстановки.
«По поводу обострения, чего ждать. Ну, действительно, ждать, наверное, переназначения. А относительно вызовов возможных, которые все будут, я убеждаю, что все наши Силы обороны, включая Вооруженные силы, они готовы к любым вызовам с той стороны», — сказал глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выборы, обстановка, обстрение, рф, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны Украины готовы к любым вызовам в дни выборов президента РФ 15-17 марта".