Ожидать ли харьковчанам обострения в дни выборов в РФ — ответ Синегубова

Силы обороны Украины готовы к любым вызовам в дни выборов президента РФ 15-17 марта, сказал журналистам на пресс-конференции начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос о возможном обострении оперативной обстановки.

«По поводу обострения, чего ждать. Ну, действительно, ждать, наверное, переназначения. А относительно вызовов возможных, которые все будут, я убеждаю, что все наши Силы обороны, включая Вооруженные силы, они готовы к любым вызовам с той стороны», — сказал глава ХОВА.