Атака БпЛА: на Харьковщине перебои с ТВ и радио, могут быть повторные удары
Ночью россияне беспилотниками массированно атаковали теле- и радиоинфраструктуру Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По состоянию на сейчас есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже была восстановлена. Все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в кратчайшие сроки», — отметил Синегубов.
Он также не исключает, что оккупанты могут нанести повторные удары.
«Обращаемся к жителям Харьковщины: доверяйте официальным источникам информации!», — призвал Синегубов.
Напомним, ночью Харьковщина пережила беспрецедентный по масштабу налет «шахедов». Беспилотники ударили по Харькову, Изюму, Купянску, Лозовой, Великому Бурлуку и Кегичевке. Целью ударов стала телевизионная инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, радио, синегубов, тв, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне беспилотниками массированно атаковали теле- и радиоинфраструктуру Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".