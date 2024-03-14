Атака БпЛА: на Харьковщине перебои с ТВ и радио, могут быть повторные удары

Ночью россияне беспилотниками массированно атаковали теле- и радиоинфраструктуру Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на сейчас есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже была восстановлена. Все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в кратчайшие сроки», — отметил Синегубов.

Он также не исключает, что оккупанты могут нанести повторные удары.

«Обращаемся к жителям Харьковщины: доверяйте официальным источникам информации!», — призвал Синегубов.

Напомним, ночью Харьковщина пережила беспрецедентный по масштабу налет «шахедов». Беспилотники ударили по Харькову, Изюму, Купянску, Лозовой, Великому Бурлуку и Кегичевке. Целью ударов стала телевизионная инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.