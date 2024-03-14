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Атака БпЛА: на Харьковщине перебои с ТВ и радио, могут быть повторные удары

Происшествия 12:50   14.03.2024
Виктория Яковенко
Атака БпЛА: на Харьковщине перебои с ТВ и радио, могут быть повторные удары

Ночью россияне беспилотниками массированно атаковали теле- и радиоинфраструктуру Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на сейчас есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже была восстановлена. Все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в кратчайшие сроки», — отметил Синегубов.

Он также не исключает, что оккупанты могут нанести повторные удары.

«Обращаемся к жителям Харьковщины: доверяйте официальным источникам информации!», — призвал Синегубов.

Напомним, ночью Харьковщина пережила беспрецедентный по масштабу налет «шахедов». Беспилотники ударили по Харькову, Изюму, Купянску, Лозовой, Великому Бурлуку и Кегичевке. Целью ударов стала телевизионная инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне беспилотниками массированно атаковали теле- и радиоинфраструктуру Харьковщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".