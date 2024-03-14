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Шесть вражеских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 14:11   14.03.2024
Виктория Яковенко
Шесть вражеских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники ликвидировали шесть российских дронов-камикадзе.

«Один из них «сел» почти невредимым, другие сдетонировали в воздухе», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники ликвидировали шесть российских дронов-камикадзе.".