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Шість ворожих дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 14:11   14.03.2024
Вікторія Яковенко
Шість ворожих дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото) Фото: ДПСУ

На Харківському напрямку прикордонники ліквідували шість російських дронів-камікадзе.

«Один з них «сів» майже неушкодженим, інші здетонували в повітрі», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 14:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники ліквідували шість російських дронів-камікадзе.".