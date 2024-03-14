На Харківщині вночі збили дев’ять “шахедів” – Повітряні сили ЗСУ

Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ повідомило про результати нічної боротьби з небаченим раніше на Харківщині нальотом БПЛА.

“У зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” спільними зусиллями Сил оборони знищено 13 БПЛА “Shahed-136/131″. З них: дев’ять – у Харківській області, три – у Дніпропетровській та один – у Запорізькій областях”, – повідомили на сторінці ПК “Схід” у фейсбуці вранці 14 березня.

Нагадаємо, вночі Харківщина пережила безпрецедентний за масштабом наліт “шахедів”. Безпілотники вдарили по Харкову, Ізюму, Куп’янську, Лозовій, Великому Бурлуку та Кегичівці. Цілили по телевізійній інфраструктурі, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.