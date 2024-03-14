На Харьковщине ночью сбили девять «шахедов» — Воздушные силы ВСУ
Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило о результатах ночной борьбы с невиданным ранее на Харьковщине налетом БПЛА.
«В зоне ответственности Воздушного командования «Схід» совместными усилиями Сил обороны уничтожено 13 БПЛА «Shahed-136/131″. Из них: девять — в Харьковской области, три — в Днепропетровской и один — в Запорожской областях», — сообщили на странице ВК «Схід» в facebook утром 14 марта.
Напомним, ночью Харьковщина пережила беспрецедентный по масштабу налет «шахедов». Беспилотники ударили по Харькову, Изюму, Купянску, Лозовой, Великому Бурлуку и Кегичевке. Целью ударов стала телевизионная инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ОК "Схід", сбили, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило о результатах ночной борьбы с невиданным ранее на Харьковщине налетом БПЛА".