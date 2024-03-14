На Харьковщине ночью сбили девять «шахедов» — Воздушные силы ВСУ

Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило о результатах ночной борьбы с невиданным ранее на Харьковщине налетом БПЛА.

«В зоне ответственности Воздушного командования «Схід» совместными усилиями Сил обороны уничтожено 13 БПЛА «Shahed-136/131″. Из них: девять — в Харьковской области, три — в Днепропетровской и один — в Запорожской областях», — сообщили на странице ВК «Схід» в facebook утром 14 марта.

Напомним, ночью Харьковщина пережила беспрецедентный по масштабу налет «шахедов». Беспилотники ударили по Харькову, Изюму, Купянску, Лозовой, Великому Бурлуку и Кегичевке. Целью ударов стала телевизионная инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.