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На Харьковщине ночью сбили девять «шахедов» — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 09:16   14.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине ночью сбили девять «шахедов» — Воздушные силы ВСУ

Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило о результатах ночной борьбы с невиданным ранее на Харьковщине налетом БПЛА.

«В зоне ответственности Воздушного командования «Схід» совместными усилиями Сил обороны уничтожено 13 БПЛА «Shahed-136/131″. Из них: девять — в Харьковской области, три — в Днепропетровской и один — в Запорожской областях», — сообщили на странице ВК «Схід» в facebook утром 14 марта.

Напомним, ночью Харьковщина пережила беспрецедентный по масштабу налет «шахедов». Беспилотники ударили по Харькову, Изюму, Купянску, Лозовой, Великому Бурлуку и Кегичевке. Целью ударов стала телевизионная инфраструктура, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ сообщило о результатах ночной борьбы с невиданным ранее на Харьковщине налетом БПЛА".