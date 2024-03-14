Ежедневно под Купянском РФ теряет от 200 до 300 оккупантов – Шевцов
Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается напряженной, но стабильной, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.
«За прошедшие сутки нашими подразделениями на Купянском направлении были отбиты четыре атаки. В последние несколько недель враг вел активные действия на Купянском направлении, но понес большие потери. Ежедневно на этом направлении враг теряет от 200 до 300 военнослужащих. Сейчас он немного ослабил свою активность, ведь производит пополнение потерянной военной техники», — отметил Шевцов.
Он также рассказал, что кроме количества техники и живой силы у РФ нет преимущества в этом направлении.
«У нас преимущество в том, что мы защищаем свою землю, знаем за, что боремся и у нас было много времени, чтобы укрепиться на этом участке», — сказал Шевцов.
Читайте также: Под Купянском возобновились атаки: что делал враг во время затишья — Шевцов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, купянск, оккупанты, окупанти, рф, техника, шевцов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ежедневно под Купянском РФ теряет от 200 до 300 оккупантов – Шевцов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается напряженной, но стабильной, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.".