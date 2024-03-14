Ежедневно под Купянском РФ теряет от 200 до 300 оккупантов – Шевцов

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается напряженной, но стабильной, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

«За прошедшие сутки нашими подразделениями на Купянском направлении были отбиты четыре атаки. В последние несколько недель враг вел активные действия на Купянском направлении, но понес большие потери. Ежедневно на этом направлении враг теряет от 200 до 300 военнослужащих. Сейчас он немного ослабил свою активность, ведь производит пополнение потерянной военной техники», — отметил Шевцов.

Он также рассказал, что кроме количества техники и живой силы у РФ нет преимущества в этом направлении.

«У нас преимущество в том, что мы защищаем свою землю, знаем за, что боремся и у нас было много времени, чтобы укрепиться на этом участке», — сказал Шевцов.