Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

Ежедневно под Купянском РФ теряет от 200 до 300 оккупантов – Шевцов

Общество 16:25   14.03.2024
Виктория Яковенко
Ежедневно под Купянском РФ теряет от 200 до 300 оккупантов – Шевцов

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается напряженной, но стабильной, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

«За прошедшие сутки нашими подразделениями на Купянском направлении были отбиты четыре атаки. В последние несколько недель враг вел активные действия на Купянском направлении, но понес большие потери. Ежедневно на этом направлении враг теряет от 200 до 300 военнослужащих. Сейчас он немного ослабил свою активность, ведь производит пополнение потерянной военной техники», — отметил Шевцов.

Он также рассказал, что кроме количества техники и живой силы у РФ нет преимущества в этом направлении.

«У нас преимущество в том, что мы защищаем свою землю, знаем за, что боремся и у нас было много времени, чтобы укрепиться на этом участке», — сказал Шевцов.

Читайте также: Под Купянском возобновились атаки: что делал враг во время затишья — Шевцов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 14.03: массовая атака БПЛА по области и удар С-300
Главные новости Харькова 14.03: массовая атака БПЛА по области и удар С-300
14.03.2024, 16:28
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
13.03.2024, 15:03
Терехов: предварительно, «прилеты» в пригороде Харькова
Терехов: предварительно, «прилеты» в пригороде Харькова
14.03.2024, 14:34
Ракетой С-300 армия РФ атаковала Харьковский район – Синегубов
Ракетой С-300 армия РФ атаковала Харьковский район – Синегубов
14.03.2024, 14:46
Помогала делать уклонистов «инвалидами» за $4 тысячи: задержали харьковчанку
Помогала делать уклонистов «инвалидами» за $4 тысячи: задержали харьковчанку
14.03.2024, 15:47
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
14.03.2024, 14:27

Новости по теме:

12:25
Под Купянском возобновились атаки: что делал враг во время затишья — Шевцов
13:02
«Потерь территорий не допущено» — Синегубов об атаках РФ под Купянском
19:18
РФ не атаковала на Харьковщине, но била из авиации – Генштаб ВСУ
07:36
На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ
20:08
Россияне дважды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб

Вы читали новость: «Ежедневно под Купянском РФ теряет от 200 до 300 оккупантов – Шевцов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянско-Лиманском направлении остается напряженной, но стабильной, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.".