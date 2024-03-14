Щоденно під Куп’янськом РФ втрачає від 200 до 300 окупантів – Шевцов
Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку залишається напруженою, але стабільною, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
«Протягом минулої доби нашими підрозділами на Куп’янському напрямку було відбито чотири атаки. Протягом останніх кількох тижнів ворог вів активні дії на Куп’янському напрямку, але поніс великі втрати. Щоденно на цьому напрямку ворог втрачає від 200 до 300 військовослужбовців. Зараз він трохи послабив свою активність, адже здійснює поповнення втраченої військової техніки», – зазначив Шевцов.
Він також розповів, що крім кількості техніки та живої сили у РФ немає переваги на цьому напрямку.
«У нас перевага в тому, що ми захищаємо свою землю, знаємо за, що боремося і у нас було багато часу, щоб укріпитись на цій ділянці», – сказав Шевцов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, куп'янск, окупанти, рф, техника, шевцов;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку залишається напруженою, але стабільною, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.".