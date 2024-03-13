Під Куп’янськом відновилися атаки: Шевцов сказав, що робила РФ під час затишшя

Після кількох днів затишшя на Куп’янському напрямку ворог знову поновив свої штурмові дії, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник пресслужби бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.

«Протягом минулої доби чотири атаки були відбиті Силами оборони поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка. Ворог здійснював накопичення особового складу, техніки, поновлював втрати», – зазначив Шевцов.

Він також розповів, що окупанти продовжують здійснювати артобстріли на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Зокрема, за останню добу російські війська завдали від 700 до 800 обстрілів. Також армія РФ здійснила 10 авіаударів КАБами і ФАБами по прикордонних населених пунктах.

«Найбільше страждають саме населені пункти, де проживає цивільне населення, а не по позиціях Сил оборони. Ворог гатить хаотично для того, що налякати місцеве населення», – сказав Шевцов.