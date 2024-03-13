Под Купянском возобновились атаки: что делал враг во время затишья — Шевцов
После нескольких дней затишья на Купянском направлении враг снова возобновил свои штурмовые действия, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.
«За прошедшие сутки четыре атаки были отбиты Силами обороны вблизи населенных пунктов Синьковка и Табаевка. Враг осуществлял накопление личного состава, техники, возобновлял потери», – отметил Шевцов.
Он также рассказал, что оккупанты продолжают совершать артобстрелы на Купянско-Лиманском направлении. В частности, за последние сутки российские войска нанесли от 700 до 800 обстрелов. Также армия РФ совершила 10 авиаударов КАБами и ФАБами по приграничным населенным пунктам.
«Больше всего страдают именно населенные пункты, где проживает гражданское население, а не по позициям Сил обороны. Враг бьет хаотично для того, что испугать местное население», — сказал Шевцов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, гпсу, Затишье, купянск, Лиман, обстрелы, удары, шевцов;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После нескольких дней затишья на Купянском направлении враг снова возобновил свои штурмовые действия, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.".