Под Купянском возобновились атаки: что делал враг во время затишья — Шевцов

После нескольких дней затишья на Купянском направлении враг снова возобновил свои штурмовые действия, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник пресс-службы бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

«За прошедшие сутки четыре атаки были отбиты Силами обороны вблизи населенных пунктов Синьковка и Табаевка. Враг осуществлял накопление личного состава, техники, возобновлял потери», – отметил Шевцов.

Он также рассказал, что оккупанты продолжают совершать артобстрелы на Купянско-Лиманском направлении. В частности, за последние сутки российские войска нанесли от 700 до 800 обстрелов. Также армия РФ совершила 10 авиаударов КАБами и ФАБами по приграничным населенным пунктам.

«Больше всего страдают именно населенные пункты, где проживает гражданское население, а не по позициям Сил обороны. Враг бьет хаотично для того, что испугать местное население», — сказал Шевцов.