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На Харьковщине в 4 населенных пунктах повреждены энергосети из-за обстрелов

Общество 12:04   14.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине в 4 населенных пунктах повреждены энергосети из-за обстрелов Фото: Министерство энергетики Украины

В результате ночных обстрелов на Харьковщине повреждены энергосети в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Энергетикам удалось подключить линию электроснабжения, которая была обесточена с начала боевых действий, запитаны почти 3 тысячи потребителей. Остаются обесточенными 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — добавили в Минэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночных обстрелов на Харьковщине повреждены энергосети в четырех населенных пунктах.".