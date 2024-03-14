На Харьковщине в 4 населенных пунктах повреждены энергосети из-за обстрелов

В результате ночных обстрелов на Харьковщине повреждены энергосети в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Энергетикам удалось подключить линию электроснабжения, которая была обесточена с начала боевых действий, запитаны почти 3 тысячи потребителей. Остаются обесточенными 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — добавили в Минэнерго.