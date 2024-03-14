На Харьковщине в 4 населенных пунктах повреждены энергосети из-за обстрелов
Фото: Министерство энергетики Украины
В результате ночных обстрелов на Харьковщине повреждены энергосети в четырех населенных пунктах.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Энергетикам удалось подключить линию электроснабжения, которая была обесточена с начала боевых действий, запитаны почти 3 тысячи потребителей. Остаются обесточенными 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах», — добавили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, обстрел, потребители, харьковщина, Энергетики, энергосети;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночных обстрелов на Харьковщине повреждены энергосети в четырех населенных пунктах.".