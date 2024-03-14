Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

На Харківщині у 4 населених пунктах пошкоджені енергомережі через обстріли

Суспільство 12:04   14.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині у 4 населених пунктах пошкоджені енергомережі через обстріли Фото: Міністерство енергетики України

Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині пошкоджені енергомережі в чотирьох населених пунктах.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Енергетикам вдалося підключити лінію електропостачання, яка була знеструмлена з початку бойових дій, заживлено майже 3 тисячі споживачів. Залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах», – додали в Міненерго.

Читайте також: Такого ще не було: БПЛА вдарили по Харкову та 3 містах області – куди цілили

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 14.03: масова атака БПЛА по області та удар С-300
Головні новини Харкова 14.03: масова атака БПЛА по області та удар С-300
14.03.2024, 13:20
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
Комунальники усувають наслідки «прильоту» по Харкову (фото)
14.03.2024, 13:06
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
Атака БпЛА: на Харківщині перебої з ТБ і радіо, можуть бути повторні удари
14.03.2024, 12:50
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
У Харкові було чутно вибух: мер Дергачів закликав бути в укриттях
14.03.2024, 12:43

Новини за темою:

12:44
Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів
11:20
На Харківщині світло підключили абонентам, що були знеструмлені два роки
11:14
Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 600 абонентів
10:19
Через обстріли на Харківщині пошкоджені газорозподільні мережі
10:46
На Харківщині окупанти пошкодили будівлю обленерго

Ви читали новину: «На Харківщині у 4 населених пунктах пошкоджені енергомережі через обстріли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині пошкоджені енергомережі в чотирьох населених пунктах.".