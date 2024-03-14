На Харківщині у 4 населених пунктах пошкоджені енергомережі через обстріли

Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині пошкоджені енергомережі в чотирьох населених пунктах.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Енергетикам вдалося підключити лінію електропостачання, яка була знеструмлена з початку бойових дій, заживлено майже 3 тисячі споживачів. Залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах», – додали в Міненерго.