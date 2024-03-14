На Харківщині у 4 населених пунктах пошкоджені енергомережі через обстріли
Фото: Міністерство енергетики України
Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині пошкоджені енергомережі в чотирьох населених пунктах.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
«Енергетикам вдалося підключити лінію електропостачання, яка була знеструмлена з початку бойових дій, заживлено майже 3 тисячі споживачів. Залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку у 63 населених пунктах», – додали в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минэнерго, обстріл, потребители, харківщина, Энергетики, энергосети;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині пошкоджені енергомережі в чотирьох населених пунктах.".