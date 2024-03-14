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Такого ще не було: БПЛА вдарили по Харкову та 3 містах області – куди цілили

Події 08:36   14.03.2024
Оксана Горун
Такого ще не було: БПЛА вдарили по Харкову та 3 містах області – куди цілили

Харківська обласна прокуратура показала наслідки ударів “шахедів” по Харкову, Лозовій та селищу Великий Бурлук. Раніше в поліції повідомили про “прильоти” БПЛА в Ізюмі, Куп’янську та Кегичівці. А начальник ХОВА проінформував, що стало метою атаки.

“Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи”, – повідомив вранці 14 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури доповнили картину: приблизно о 4:00 ворожий безпілотник влучив на території Шевченківського району Харкова, а о п’ятій ранку ракети били по тому ж району. Пошкоджені приватні будинки та нежитлова будівля.

У селищі Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок влучання двох БПЛА близько 5:10 пошкоджено будівлю лікарні. Також о 5:30 зафіксовано влучання двох ворожих безпілотників по м. Лозова. Зазнали пошкоджень щонайменше вісім житлових будинків“, – зазначили в прокуратурі.

Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив: о 04:08 окупанти атакували безпілотниками Ізюм (два БПЛА збили, один ударив по “нефункціональній споруді”); о 04:00 під ударом БПЛА був Куп’янськ (горить сухостій); вранці безпілотники вдарили по Кегичівці, там пошкоджені будинки. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 08:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала наслідки ударів “шахедів” по Харкову, Лозовій та селищу Великий Бурлук. Раніше в поліції повідомили про “прильоти” БПЛА в Ізюмі, Куп’янську та Кегичівці. А начальник ХОВА проінформував, що стало метою атаки".