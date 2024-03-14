“Шахедами” били по центру Харкова та містах області – поліція про наслідки
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 14 березня повідомив: за ніч по центру Харкова припали удари БПЛА та ракет. Також били по Ізюму, Куп’янську, Великому Бурлуку та Кегичівці.
“14 березня о 03:56 місто атакували ворожі БПЛА. Пошкоджено приватне домоволодіння в Шевченківському районі (влучання у присадибну ділянку біля будинку). Близько 05:10 внаслідок влучання ракети з ЗРК С-300 пошкоджено адмінбудівлю на території лісопосадки в Шевченківському районі“, – поінформував Тимошко.
Також уночі безпілотники атакували Ізюм, Куп’янськ, Великий Бурлук та Кегичівку.
“Ізюм. Сьогодні вранці о 04:08 окупанти атакували місто безпілотниками. Наші ППО збили два ворожих БПЛА. Один влучив у нефункціонуючу споруду. Куп’янськ. 14 березня о 04:00 місто атакували два безпілотники. Горить сухостій. Без постраждалих. Великий Бурлук. 14 березня близько 05:10 ворог атакував селище керованими авіабомбами та трьома БПЛА. Внаслідок атаки російських варварів пошкоджено домоволодіння, територія лікарні, лісництво. Кегичівка. 14 березня вранці ворог атакував селище БПЛА. Пошкоджені будинки. Без постраждалих”, – перелічив Тимошко.
Також під обстрілом сьогодні була Лозова – пошкоджено будинок та господарські будівлі.
За добу під ударами були Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Курилівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, поліція, ракети, тимошко, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 14 березня повідомив: за ніч по центру Харкова припали удари БПЛА та ракет. Також били по Ізюму, Куп’янську, Великому Бурлуку та Кегичівці".