“Шахедами” били по центру Харкова та містах області – поліція про наслідки

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 14 березня повідомив: за ніч по центру Харкова припали удари БПЛА та ракет. Також били по Ізюму, Куп’янську, Великому Бурлуку та Кегичівці.

“14 березня о 03:56 місто атакували ворожі БПЛА. Пошкоджено приватне домоволодіння в Шевченківському районі (влучання у присадибну ділянку біля будинку). Близько 05:10 внаслідок влучання ракети з ЗРК С-300 пошкоджено адмінбудівлю на території лісопосадки в Шевченківському районі“, – поінформував Тимошко.

Також уночі безпілотники атакували Ізюм, Куп’янськ, Великий Бурлук та Кегичівку.

“Ізюм. Сьогодні вранці о 04:08 окупанти атакували місто безпілотниками. Наші ППО збили два ворожих БПЛА. Один влучив у нефункціонуючу споруду. Куп’янськ. 14 березня о 04:00 місто атакували два безпілотники. Горить сухостій. Без постраждалих. Великий Бурлук. 14 березня близько 05:10 ворог атакував селище керованими авіабомбами та трьома БПЛА. Внаслідок атаки російських варварів пошкоджено домоволодіння, територія лікарні, лісництво. Кегичівка. 14 березня вранці ворог атакував селище БПЛА. Пошкоджені будинки. Без постраждалих”, – перелічив Тимошко.

Також під обстрілом сьогодні була Лозова – пошкоджено будинок та господарські будівлі.

За добу під ударами були Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Курилівка.