«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 14 марта сообщил: за ночь по центру Харькова пришелся удар БПЛА и ракет. Также били по Изюму, Купянску, Великому Бурлуку и Кегичевке.
«14 марта в 03:56 город атаковали вражеские БПЛА. Повреждены частные домовладения в Шевченковском районе (попадание в приусадебный участок возле дома). Около 05:10 в результате попадания ракеты из ЗРК С-300 повреждено админздание на территории лесопосадки в Шевченковском районе», — проинформировал Тимошко.
Также ночью беспилотники атаковали Изюм, Купянск, Великий Бурлук и Кегичевку.
«Изюм. Сегодня утром в 04:08 оккупанты атаковали город беспилотниками. Наша ПВО сбили два вражеских БПЛА. Один попал в нефункционирующее сооружение. Купянск. 14 марта в 04:00 город атаковали два беспилотника. Горит сухостой. Без пострадавших. Великий Бурлук. 14 марта около 05:10 враг атаковал поселок управляемыми авиабомбами и тремя БПЛА. В результате атаки российских варваров повреждены домовладение, территория больницы, лесничество. Кегичевка. 14 марта утром враг атаковал поселок БПЛА. Повреждены дома. Без пострадавших», — перечислил Тимошко.
Также под обстрелом сегодня была Лозовая — повреждены дом и хозяйственные постройки.
За сутки под ударами были Волчанск, Волчанские Хутора и Куриловка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, полиция, ракети, тимошко, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 14 марта сообщил: за ночь по центру Харькова пришелся удар БПЛА и ракет. Также били по Изюму, Купянску, Великому Бурлуку и Кегичевке".