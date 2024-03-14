«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 14 марта сообщил: за ночь по центру Харькова пришелся удар БПЛА и ракет. Также били по Изюму, Купянску, Великому Бурлуку и Кегичевке.

«14 марта в 03:56 город атаковали вражеские БПЛА. Повреждены частные домовладения в Шевченковском районе (попадание в приусадебный участок возле дома). Около 05:10 в результате попадания ракеты из ЗРК С-300 повреждено админздание на территории лесопосадки в Шевченковском районе», — проинформировал Тимошко.

Также ночью беспилотники атаковали Изюм, Купянск, Великий Бурлук и Кегичевку.

«Изюм. Сегодня утром в 04:08 оккупанты атаковали город беспилотниками. Наша ПВО сбили два вражеских БПЛА. Один попал в нефункционирующее сооружение. Купянск. 14 марта в 04:00 город атаковали два беспилотника. Горит сухостой. Без пострадавших. Великий Бурлук. 14 марта около 05:10 враг атаковал поселок управляемыми авиабомбами и тремя БПЛА. В результате атаки российских варваров повреждены домовладение, территория больницы, лесничество. Кегичевка. 14 марта утром враг атаковал поселок БПЛА. Повреждены дома. Без пострадавших», — перечислил Тимошко.

Также под обстрелом сегодня была Лозовая — повреждены дом и хозяйственные постройки.

За сутки под ударами были Волчанск, Волчанские Хутора и Куриловка.