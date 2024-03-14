Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях

Происшествия 08:17   14.03.2024
Оксана Горун
«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 14 марта сообщил: за ночь по центру Харькова пришелся удар БПЛА и ракет. Также били по Изюму, Купянску, Великому Бурлуку и Кегичевке.

«14 марта в 03:56 город атаковали вражеские БПЛА. Повреждены частные домовладения в Шевченковском районе (попадание в приусадебный участок возле дома). Около 05:10 в результате попадания ракеты из ЗРК С-300 повреждено админздание на территории лесопосадки в Шевченковском районе», — проинформировал Тимошко.

Также ночью беспилотники атаковали Изюм, Купянск, Великий Бурлук и Кегичевку.

«Изюм. Сегодня утром в 04:08 оккупанты атаковали город беспилотниками. Наша ПВО сбили два вражеских БПЛА. Один попал в нефункционирующее сооружение. Купянск. 14 марта в 04:00 город атаковали два беспилотника. Горит сухостой. Без пострадавших. Великий Бурлук. 14 марта около 05:10 враг атаковал поселок управляемыми авиабомбами и тремя БПЛА. В результате атаки российских варваров повреждены домовладение, территория больницы, лесничество. Кегичевка. 14 марта утром враг атаковал поселок БПЛА. Повреждены дома. Без пострадавших», — перечислил Тимошко.

Также под обстрелом сегодня была Лозовая — повреждены дом и хозяйственные постройки.

За сутки под ударами были Волчанск, Волчанские Хутора и Куриловка.

Читайте также: Главные новости Харькова 14.03: ночная атака дронов и утренний ракетный удар

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях
«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях
14.03.2024, 08:17
Такого еще не было: БПЛА ударили по Харькову и 3 городам области — куда метили
Такого еще не было: БПЛА ударили по Харькову и 3 городам области — куда метили
14.03.2024, 08:36
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов пишет, что враг наносит удары
14.03.2024, 05:20
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
13.03.2024, 19:46
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
13.03.2024, 15:03
Главные новости Харькова 14.03: массовая атака БПЛА по области и удар С-300
Главные новости Харькова 14.03: массовая атака БПЛА по области и удар С-300
14.03.2024, 08:51

Новости по теме:

08:17
«Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях
05:38
Ночью в районе частных домов в центре Харькова упал Shahed — Терехов
20:30
Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр
14:22
Удар по нефтебазе: в Харькове очистили почву на 5 улицах — Синегубов
22:01
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник

Вы читали новость: ««Шахедами» били по центру Харькова и городам области — полиция о последствиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 14 марта сообщил: за ночь по центру Харькова пришелся удар БПЛА и ракет. Также били по Изюму, Купянску, Великому Бурлуку и Кегичевке".