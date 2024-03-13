Демілітаризацію Бєлгорода та Курська анонсували РДК і легіон «Свобода Росії»

«СВО здорової людини» та знищення російських військових об’єктів пообіцяв у містах Бєлгород та Курськ боєць добровольчого легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський.

Про це він розповів у ефірі телемарафону.

«Понад добу триває наш рейд у глибину російської території, у Курській та Бєлгородській області. Зараз розпочнеться друга фаза нашого передвиборчого турне, а саме нанесення ударів по Бєлгороду, Курську, не по самих містах, а по військових об’єктах, які знаходяться на їх території. Це справді буде друга фаза нашої «СВО» здорової людини», – заявив Олексій Барановський.

«За великим рахунком ми поставили собі за мету провести демілітаризацію прикордонних регіонів. Тому що обстріл українських міст ведуть із Бєлгорода, Бєлгородської області та Курської. Путін відкрив скриньку Пандори – війна прийшла спочатку до мирних міст України, тепер вона приходить до мирних міст Росії. І подякувати за це можна лише Володимиру Путіну», – наголосив боєць.

Він повідомив, що РДК та легіон «Свобода Росії» звертаються до російських громадян, щоб вони відселялися від військових об’єктів.

«Люди чудово знають, якщо вони мешкають біля військових частин, пускових установок – ось там перебувати не треба. Найкраще взагалі евакуюйтеся з Бєлгорода та Курська», – порадив воїн.

У Бєлгородській області росіяни зміцнили лінію оборони, накопали окопів, встановили зуби дракона, простягли колючий дріт, наголосив на підготовці прикордонного регіону Олексій Барановський.

“Але головне – вони змушені там тримати великі резерви особового складу через попередні наші рейди. Але це нам не завадило знайти слабкі ділянки на кордоні. Наше завдання – відвернути увагу, щоб РФ тримала військові резерви на прикордонних територіях. Вони могли б кинути ці війська на окуповані території України, але зараз вони тримають їх у Бєлгородській області та екстрено перекидати їх у Курську. Це наш внесок в оборону України саме у такий спосіб», – пояснив доброволець.