Рейд добровольців у РФ: Машовець повідомив, де на них не чекали та що вийшло

Легіон “Свобода Росії”, “Сибірський батальйон” та РДК перетнули кордон з РФ і заявили, що залишаються ночувати “в рідних краях”. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив: основний удар добровольців припав туди, де росіяни на них “не чекали”.

“Антипутінські російські формування, дійсно, у ніч на 12.03.2024 розпочали інфільтрацію на російську територію, зокрема у Бєлгородській області, в районі с. Лозова Рудка… Й командування противника почало на це реагувати, перебуваючи у повній впевненості, що саме тут і будуть вводитись основні сили “електорального вторгнення”. Але, наскільки я розумію, основні події розгорнулися не в Бєлгородській обл., а північніше – на Курському напрямку, в районі с. Тьоткіно в смузі відповідальності угрупування військ (УВ) противника “Курськ”, яке значно поступається в обсязі сил і засобів УВ “Бєлгород”, — повідомив вранці 13 березня Костянтин Машовець.

Вночі легіон “Свобода Росії” у своєму телеграм-каналі заявив, що добровольці залишаються ночувати “в рідних краях”.

І, на думку військового оглядача, вигнати легіонерів із російської землі армії РФ буде не так просто. За оцінками Машовця, загалом у розпорядженні УВ “Курськ” – до 8,8 – 8,9 тис. військовослужбовців, до 36-38 танків, до 120-125 ББМ, 120-122 одиниці артилерії та 16-18 засобів РСЗВ. Однак це все розтягнуто вздовж усього кордону (для порівняння “під Бєлгородом” знаходяться 17,7 тисячі російських військовослужбовців плюс понад 2,3 тис. стягнутих сюди спеціально для протидії ДРГ військ “Росгвардії”, кількість техніки – більша в рази).

“Звісно, що “под Теткино” російське командування швидко зможе стягнути лише частину від вказаного обсягу сил й засобів. Переважно з-поміж тих, які власне й прикривають напрямок на м. Рильськ… Певну роль також, очевидно, будуть відігравати й визначені підрозділи зі складу УВ прикриття кордону зі складу фсвнг “росгвардия”(це окрім мсп 116-ї обр ОсП), яке “дублює армійське угрупування на території тих самих Брянської, Курської та Бєлгородської області ри-фи… Воно нараховує – 1500-1600 в\сл, десь до 16-18 БТР, 6-8 БРДМ-2, 65-66 одиниць бронеавтомобілів різного типу та класу, а також до 82-84 одиниць вантажного та спеціального автотранспорту (частково, також броньованого). Як будуть насправді розвиватися події, звісно – покаже час“, — зазначив Машовець.

Він наголосив, що підтверджено наявність у РДК, ЛСР та “Сибірського батальйону” важкої бронетехніки.

“Очевидно, російське командування буде, так чи інакше, вимушене зосередити та розгорнути у визначених районах відповідне угрупування сил й засобів, аби їм протидіяти. На це потрібний певний час… У зв’язку з цим постає цікаве питання: чим та як вони протягом нього будуть стримувати, очевидно, мобільні групи РДК, ЛСР та СБ?”, — підсумував риторичним питанням військовий оглядач.