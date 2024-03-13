Рейд добровольців у РФ: ISW показав, де на Харківщині перетинали кордон

Інститут вивчення війни (ISW) опублікував карти, на яких відмічені місця прориву кордону РФ, що підтверджені фото з геолокацією. А також проаналізував повідомлення про похід добровольців “на вибори”.

“Російські джерела спочатку заперечували повідомлення про вторгнення, але пізніше стверджували, що російські сили відбили російські проукраїнські сили за допомогою танків, бронетехніки та безпілотників, які атакували поблизу Одноробівки Харківської області та Нехотіївки та Сподарюшиного Бєлгородської області. На кадрах, що опубліковані 12 березня, видно, як російські проукраїнські сили діють поблизу Нехотіївки та Сподарюшиного Бєлгородської області та Тьоткіно Курської області”, — поінформував Інститут вивчення війни.

Там також наголосили на суперечливих повідомленнях про ситуацію в Тьоткіно: добровольці легіону “Свобода Росії” заявили, що контролюють населений пункт, а російська сторона, звичайно ж, поінформувала, що всі атаки відбили десантники. Проте щодо десантників, які прикривають кордон, в аналітиків виникли обґрунтовані сумніви.

“ISW раніше спостерігав повідомлення про те, що Росія використовує призовників для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень і вважав, що це, ймовірно, пов’язане з небажанням Росії перекинути війська з лінії фронту”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

За спостереженнями аналітиків, російські так звані “військкори” у своїх коментарях щодо подій останньої доби відзначали зв’язок між рейдом російських добровольців і “виборами” Путіна, що наближаються. А також прогнозували, що подібні вторгнення продовжаться найближчими днями.