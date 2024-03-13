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Рейд добровольцев в РФ: ISW показал, где на Харьковщине пересекали границу

Мир 09:13   13.03.2024
Оксана Горун
Рейд добровольцев в РФ: ISW показал, где на Харьковщине пересекали границу Места прорыва границы с РФ, подтвержденные кадрами с геолокацией. Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) опубликовал карты, на которых отмечены места прорыва границы РФ, подтвержденные фото с геолокацией. А также проанализировал сообщения о походе добровольцев «на выборы».

«Российские источники первоначально опровергли сообщения о вторжении, но позже заявили, что российские силы отразили атаки российских проукраинских сил с помощью танков, бронетехники и беспилотников, атаковавших вблизи Одноробовки Харьковской области, а также Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области. На кадрах, опубликованных 12 марта, видно, как российские проукраинские силы действуют в районе Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области и в Теткино Курской области», — проинформировал Институт изучения войны.

Там также отметили противоречивые сообщения о ситуации в Теткино: добровольцы легиона «Свобода России» заявили, что контролируют населенный пункт, а российская сторона, конечно же, проинформировала, что все атаки отбили десантники. Впрочем, относительно десантников, прикрывающих границу, у аналитиков возникли обоснованные сомнения.

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«ISW ранее наблюдал сообщения о том, что Россия использует призывников для защиты своей границы с Украиной от ограниченных вторжений, и полагал, что это, вероятно, связано с нежеланием России перебросить войска с линии фронта», — прокомментировали в Институте изучения войны.

По наблюдениям аналитиков, российские так называемые «военкоры» в своих комментариях происходящего отмечают связь между рейдом российских добровольцев и приближающимися «выборами» Путина. А также прогнозируют, что подобные вторжения продолжатся в ближайшие дни.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 09:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) опубликовал карты, на которых отмечены места прорыва границы РФ, подтвержденные фото с геолокацией. А также проанализировал сообщения о походе добровольцев «на выборы»".