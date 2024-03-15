Рейд добровольців змусить Кремль обирати між двома видами втрат – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував можливі наслідки рейду добровольців легіону “Свобода Росії”, “Російського добровольчого корпусу” та “Сибірського батальйону” через кордон РФ, а також зміни в реакції на події російських “військкорів”.

“Обмежені рейди, що продовжуються, з території України в прикордонні регіони Росії, ймовірно, змусять Кремль обирати між репутаційними та ресурсними втратами при реагуванні на вторгнення”, – вважають аналітики ISW.

Вони зазначили, що російські джерела зараз активно поширюють повідомлення свого міністерства оборони про атаки, що тривають, але нібито повністю відбиті на кордоні – в районі Тьоткіно Курської області та Сподарюшиного – Бєлгородської.

“Військові блогери стверджували, що ці ймовірні сили РДК і ЛСР увечері здійснили посадку вертольота на малій висоті біля Козинки та що російські війська продовжували оборонятися від вторгнення”, – зазначили в ISW.

Російські так звані “військкори” на тлі того, що відбувається, обурювалися, що армія РФ у 2022 році бігла аж до держкордону, зробивши вразливими для атак власні території, а також – скиглили про необхідність “відсунути” українські війська “на 40 км від російського кордону”. Серед “раціоналізаторських пропозицій” були також: встановити барикади у прикордонних населених пунктах, щоб запобігти вторгненню ДРГ з України. Попри всі ці обурення та ідеї, Інститут вивчення війни наголосив на зміні самого тону повідомлень “військкорів”. Вони явно втратили залишки сміливості та не ризикують особисто критикувати російське командування й політичне керівництво.

“Кремль розправився зі скаргами російського інформаційного простору на МО, активно піддаючи цензурі деяких маргінальних і екстремістських військових блогерів за допомогою арештів або інших заходів, заохочуючи самоцензуру та підпорядкування серед військових блогерів, що залишилися, а також розформувавши “Групу Вагнера” ​​після повстання, — констатує Інститут вивчення війни. — Реакція російських військових блогерів на прикордонний рейд у березні 2024 року поки що відносно нейтральна порівняно з реакцією на попередні прикордонні рейди, що вказує на те, що зусилля Кремля щодо прямої та непрямої цензури ультранаціоналістичної спільноти стримали готовність військових блогерів публічно реагувати на військові невдачі. Військові блогери, які розкритикували реакцію Росії 12–14 березня, не покладали вину безпосередньо на МО, Шойгу, Герасимова чи інших відомих військових діячів, згадуючи їхні ім’я, звання чи епітети, а натомість писали в пасивному стані або звинувачували невизначеного “когось”.

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Аналітики Інституту вивчення війни вважають: навіть така “усічена” критика підкреслює дилему Кремля: керівництво РФ змушене балансувати між “репутаційними витратами” при подібних рейдах через кордон і “ресурсними витратами”, які потрібні, щоб краще прикрити кордон.

“Росія раніше направила Росгвардію та деякі елементи чеченських спецзагонів “Ахмат” для забезпечення безпеки кордонів після транскордонних вторгнень у травні 2023 року, що не мало істотного впливу на її військові операції в Україні, і цілком могла б зробити той самий вибір зараз”, – вважають в ISW.