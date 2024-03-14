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Гуманітарний коридор для цивільних біля кордону із Харківщиною оголосив РДК

Події 18:30   14.03.2024
Оксана Якушко
Гуманітарний коридор для цивільних біля кордону із Харківщиною оголосив РДК

Добровольці «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Сибірського батальйону» анонсували гуманітарний коридор для цивільних і російських військових з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня у Курській та Бєлгородській областях. 

«Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв’язку з цим ми даємо гуманітарний коридор для цивільних та російських військових з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів. Після цього ми розпочинаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах», – оголосили добровольці.

Раніше російські добровольці закликали до термінової евакуації мешканців Курської та Бєлгородської областей – через проведення обмеженої військової операції.

Нагадаємо, 12 березня російські добровольці, що воюють на боці ЗСУ, заявили про прорив кордону з РФ і про те, що “йдуть на вибори” (маючи на увазі так звані “вибори” Путіна). Протягом двох діб ситуація в прикордонних регіонах РФ залишалася напруженою: курський і бєлгородський губернатори справно інформували про обстріли, нальоти БПЛА, роботу ППО та оголошену ракетну небезпеку. Інститут вивчення війни продемонстрував місця, де добровольці перетнули кордон. А український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на прорив кордону росіяни чекали, але не там, куди припав основний удар.

«СВО здорової людини» та знищення російських військових об’єктів пообіцяв у містах Бєлгород і Курськ боєць добровольчого легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський. Він також анонсував демілітаризацію Бєлгорода та Курська.

Читайте також: “Ми відкриємо вогонь”: мешканцям Бєлгородщини дали 1,5 години на евакуацію

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Добровольці «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Сибірського батальйону» анонсували гуманітарний коридор для цивільних і російських військових з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня у Курській та Бєлгородській областях. ".