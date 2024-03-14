Гуманитарный коридор для гражданских у границы с Харьковщиной объявили РДК

Добровольцы «Русского добровольческого корпуса», легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» анонсировали гуманитарный коридор для гражданских и российских военных с 21:00 сегодня до 7:00 15 марта в Курской и Белгородской областях.

«Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению. В связи с этим мы даем гуманитарный коридор для гражданских и российских военных с 21:00 сегодня до 7:00 15 марта беспрепятственно выйти с указанных населенных пунктов. После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанным на карте на фото населенных пунктах», — объявили добровольцы.

Ранее российские добровольцы призвали к срочной эвакуации жителей Курской и Белгородской областей – из-за проведения ограниченной военной операции.

Напомним, 12 марта российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, заявили о прорыве границы с РФ и о том, что «идут на выборы» (имея в виду так называемые «выборы» Путина). В течение двух суток ситуация в приграничных регионах России оставалась напряженной: курский и белгородский губернаторы исправно информировали об обстрелах, налетах БПЛА, работе ПВО и объявленной ракетной опасности. Институт изучения войны продемонстрировал места, где добровольцы пересекли границу. А украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что прорыва границы россияне ожидали, но не там, куда пришелся основной удар.

«СВО здорового человека» и уничтожение российских военных объектов пообещал в городах Белгород и Курск боец добровольческого легиона «Свобода России» Алексей Барановский. Он также анонсировал демилитаризацию Белгорода и Курска.